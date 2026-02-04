Mještani Donje Drežnice odsječeni od svijeta: Nabujala rijeka zarobila mostarsko naselje, do ljekara samo preko brda

Stanovnici Donje Drežnice kod Mostara jutros su se suočili sa još jednom neizvjesnom situacijom nakon što je nabujala rijeka ponovo odsjekla ovo naselje od ostatka svijeta.

Zbog vode koja se izlila "od brijega do brijega", putna komunikacija je u potpunosti prekinuta, ostavljajući mještane bez pristupa osnovnim institucijama.

"Ne možemo doći do prodavnice, ambulante, pošte, a hitna, ne daj Bože, ne može doći. Bruka i sramota!", izjavila je ogorčena mještanka za Bljesak.info, naglašavajući da je jutro donijelo još goru situaciju od neizvjesne noći koju su proveli u strahu.

Zbog blokiranog puta Mostar – Luke, stanovnici su prisiljeni koristiti opasne šumske staze kako bi obavili najnužnije obaveze.

"Šumom se borim kao vjeverica da dođem do autobusa, suze mi liju. Veremo se kao životinje da dođemo do ambulante. Rijeka sigurno prijeti velikom opasnošću", navodi mještanka, dodajući da su mještani godinama upozoravali na ovaj problem, ali da adekvatne reakcije nadležnih nema.

Posebno zabrinjava položaj bolesnih i nepokretnih osoba u selu do kojih hitne službe trenutno ne mogu stići. Mještanka ističe da je razočarana odnosom nadležnih institucija koje ne obilaze teren, ali i nepravdom pri dodjeli pomoći, tvrdeći da neki zahtjeve podnose neosnovano dok se oni istinski ugroženi bore za goli opstanak.

"Kad naši nadležni nisu u stanju doći, barem neka im obraz bude čist. Vjerujte, mnogo bi im vode trebalo", poručila je stanovnica Drežnice, apelujući da se konačno riješi problem koji godinama ugrožava živote i imovinu u ovom kraju.

Podsjećamo, federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakog do olujnog vjetra.

Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Očekivana količina padavina biće između 50 i 80 litara po metru kvadratnom, a očekuju se i udari vjetra između 60 i 80, a ponegdje i do 90 kilometara na čas.