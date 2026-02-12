logo
Štrajk na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu: Zaposleni obustavili rad zbog neisplaćenih plata

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Zaposleni na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu obustavili su rad zbog neisplaćene plate i stanja u ovoj ustanovi.

Štrajk na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Predsjednik Sinidikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković rekao je da radnici traže hitnu intervenciju nadležnih institucija.

Sadiković je istakao da ukoliko nadležni danas do 16 časova ne riješe problem isplate plata, sutra ujutru u 8 sati će obustaviti rad.

Iz Sindikata Univerziteta u Sarajevu juče su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj su se našli radnici Fakulteta, naglasivši da isplata ličnih dohodaka i nejasno definisan radnopravni status direktno ugrožavaju egzistenciju i predstavlja ozbiljno kršenje osnovih prava iz radnog odnosa.

"Smatramo neprihvatljivim da zaposleni, koji uredno i profesionalno izvršavaju svoje nastavne, naučne, kliničke i administrativne obaveze, trpe posljedice administrativnih i institucionalnih procedura na koje nemaju uticaja. Neisplata ličnih dohodaka i nejasno definisan radno-pravni status direktno ugrožavaju egzistenciju radnika i njihovih porodica te predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih prava iz radnog odnosa", saopštili su iz Sindikata.

Sarajevo štrajk

