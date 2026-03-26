Branka Ljubojević izabrana za najinspirativniju Banjalučanku

Titula "Najinspirativnija Banjalučanka" dodijeljena je sinoć u Banskom dvoru u Banjaluci, a u užem izboru za ovo priznanje našlo se 20 Banjalučanki iz oblasti obrazovanja.

Titula „Najinspirativnije Banjalučanke“ u oblasti obrazovanja pripala je Branki Ljubojević iz Gimnazije Banjaluka.

Pobjednica je izabrana glasovima samih nominovanih kandidatkinja, a drugo mjesto pripalo je Ireni Radić iz OŠ „Aleksa Šantić“, dok je na trećem mjestu Silvija Ninković iz OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“.

„Najinspirativnije Banjalučanke“ proglašene su sinoć na svečanosti u Banskom dvoru, a kao kruna ovogodišnje kampanje „Za život žena“.

Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je Branki Ljubojević, ali i svim nominovanim damama za ovu titulu, navodeći da već petu godinu zaredom, kroz kampanju „Za život žena“, slavimo one koje svakodnevno, tiho i posvećeno, stvaraju velike promjene.

"Ove godine to su vaspitačice, učiteljice, nastavnice i profesorice – žene uz koje nas vežu najljepše životne uspomene. Više od 100 prijava svjedoči o tome koliko naš grad krije one najinspirativnije, čiji rad oblikuje našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Hvala im na tome", poručio je gradonačelnik.

Istakao je da obrazovanje mora biti dvosmjerna ulica, prostor u kojem će biti zadovoljni i učenici i nastavnici, čiji rad mora biti adekvatno vrednovan.

"Upravo na tome radimo. Reforma obrazovanja nije fraza, već naš zadatak, koju ćemo ispuniti", naveo je gradonačelnik.

Još jednom je čestitao svim nominovanim kandidatkinjama, ističući da zna da će ova priča uz njih još snažnije da živi, jer su upravo njihove priče one koje pokreću iz temelja.