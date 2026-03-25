Usvojen 21 regulacioni plan, ništa od rušenja "šupa i šupica" u centru

Skupština grada Banjaluka usvojila su večeras više regulacionih planova, te odluke o nagradama i priznanjima povodom Dana grada.

Izvor: Grad Banjaluka

Odbornici su usvojili 21 regulacioni plan koji odnosi na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.

Prihvaćena je i odluka o davanju garancije grada privrednom društvu Zavod za izgradnju, kojim će biti isplaćeni akcionari kako bi se ovo preduzeće potpuno vratilo u vlasništvo grada.

Usvojena je i Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća na području grada za period od 2025. do 2029. godine, a podržano je i imenovanje komisije za dodjelu subvencija privrednicima.

Odbornici su usvojili i odluku o davanju u zakup prostora pod posebnim uslovima.

Podršku je dobio i kalendar kulturnih manifestacija za 2026. godinu, kao i kratkoročni plan za smanjenje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na području grada.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Niković rekao je da podršku nisu dobili prijedlog odluke za utvrđivanje osnovice za obračun rente, prijedlog odluke o uređenju, sanaciji i uklanjanju ruševnih i napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni grada, te prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada.

"Nismo mogli prihvatiti prijedlog odluke za utvrđivanje osnovice za obračun rente, odnosno poskupljenje koje je predlagao gradonačelnik, jer smo i danas u raspravama čuli da bi investitori samo obračunali cijenu kvadrata i da bi poskupljenje išlo na teret građana koji kupuju stanove", naveo je Ninković.

On je dodao da nije usvojen Prijedlog odluke o uređenju, sanaciji i uklanjanju ruševnih i napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni grada Banjaluka, jer su odbornici smatrali da postojeća zakonska rješenja omogućavaju Gradskoj upravi da rješava te probleme, te da bi ovom odlukom, mimo zakona, bila data veća ovlaštenja određenim gradskim organima.

Ninković je rekao da je vanredno zasjedanje na kojem se trebalo raspravljati o preduzećima "Eko toplane" i "Čistoća", a koje je trebalo da bude održano odamah po završetku redovne sjednice, odgođeno je za 27. ili 30. mart.

"Naredna redovna sjednica Skupštine grada trebalo bi da bude održana krajem aprila, nakon proslave Vaskrsa i Dana grada", zaključio je Ninković.