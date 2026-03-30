U petak obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Povodom predstojećeg obilježavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u petak, 3. aprila, doći će do privremene obustave saobraćaja u najužem centru grada.

Izvor: Grad Banjaluka/S.Ćuković

Prema informacijama iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, ograničenje kretanja vozila odnosiće se na Ulicu kralja Petra I Karađorđevića, i to na dionici od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Saobraćaj će u ovoj ulici biti obustavljen u dva odvojena termina, prvo u ranim jutarnjim časovima od 3.00 do 7.00, a potom i u periodu od 10.00 do 14.00 časova.

Zbog ovih izmjena, autobusi javnog prevoza putnika koji saobraćaju navedenom trasom biće preusmjereni na alternativne pravce. Vozila koja dolaze iz smjera sjevera skretaće desno iz glavne saobraćajnice u Ulicu Vuka Karadžića, nastavljati kretanje kroz Ulicu Ranka Šipke, te se preko Zapadnog tranzita i kružnog toka uključivati na Bulevar cara Dušana. U suprotnom smjeru, autobusi će se kretati redovnim trasama kroz Kninsku i Vidovdansku ulicu.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja tokom trajanja obustave vršiće službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na propisan način.