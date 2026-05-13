Danas sunčano uz povećanje oblačnosti

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano vrijeme uz povećanje oblačnosti tokom dana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jutro je pretežno vedro i hladno, a lokalno duž rijeka i po kotlinama ima magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren istočni ili sjeveroistočni vjetar.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Bjelašnica nula, Sarajevo jedan, Čemerno, Mrkonjić Grad i Zenica dva, Banjaluka i Prijedor tri, Doboj i Tuzla četiri, Višegrad šest, Bijeljina sedam, Bileća devet, Mostar 10, te Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a na dionicama u kotlinama, duž riječnih tokova, kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju da su na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali odroni.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

Vozila mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/Federacije BiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa od 12.00 do 16.00 časova doći će do obustave saobraćaja zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići".

Iz AMS upozoravaju na aktivirana klizišta na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega je potrebna oprezna vožnja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na regionalnom putu, dionica Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bihać obustavljen je saobraćaj zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala.

Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica auto-puta Zenica sjever-Zenica jug. Za vrijeme radova, saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug.

U toku je sanacija kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana auto-puta, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom.

Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćaj se odvija na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu M-5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.