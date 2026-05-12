Nagli preokret u Sloveniji: Snijeg zabijelio sjever zemlje, vjetar čupao stabla, zabilježena i tuča

Hladna fronta donijela snijeg, tuču i olujni vjetar u Sloveniju.

Izražena hladna fronta zahvatila je jutros Sloveniju sa zapada, donoseći drastičan pad temperature i snijeg u sjevernim dijelovima zemlje. Granica snježnih padavina spustila se ispod 800 metara nadmorske visine, dok su pojedine krajeve prijepodne pogodili tuča i olujni vjetar.

Meteoinfo Slovenija objavio je snimke snijega u mjestu Martnica na Pohorju, na svega 700 metara nadmorske visine, a snijeg je tokom poslijepodneva nastavio da pada u višim predjelima Gorenjske i Koruške.

Zbog težine vlažnog snijega, u višim predjelima izdato je upozorenje na moguće lomljenje stabala pod teretom. Prolazak fronte pratili su i veoma snažni udari vjetra sjevernih smjerova koji su stvarali probleme širom zemlje.

U mjestima Radeče, Laško, Zagorje ob Savi i Kanal zabilježeni su slučajevi gdje je vjetar lomio stabla pa su intervenisale i hitne službe. Na regionalnom putu Razdrto-Nova Gorica izmjeren je udar vjetra od čak 92 kilometra na sat, dok je na obali tramontana dostizala brzinu do 79 km/h.

Tuča pogodila više gradova

Nevrijeme nije poštedjelo ni niže predjele. Tuča je prvo pala na području Kobarida, a zatim se proširila na okolinu Domžala i jugoistok zemlje, uključujući Brežice.

Mjerna stanica Kum zabilježila je ekstremno jak pljusak od 21,4 mm u samo pola sata, uz udare vjetra od blizu 70 km/h. Iako se na zapadu zemlje vrijeme postepeno smiruje i razvedrava, meteorolozi pozivaju na oprez zbog mokrih kolovoza i mogućih ostataka granja na putevima.

Nevrijeme pogodilo i Zagreb

Nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom zahvatilo je danas Zagreb i izazvalo brojne probleme širom grada. Jak vjetar rušio je stabla i podizao krovove, izazvao brojne probleme u tramvajskom i autobuskom saobraćaju.

Velika količina padavina izazvale je potop na Glavnoj željezničkoj stanici, a građani iz više zagrebačkih naselja prijavili su oborena stabla, oštećene automobile i podignute krovove.

U naselju Srednjaci grana stabla pala je na dva parkirana vozila, a snažni udari vjetra podizali su krovove zgrada, prenose hrvatski mediji. Zagrebački vatrogasci intervenisali su na više lokacija.

Nevrijeme koje je zahvatilo i dijelove Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije gdje je pao grad. Obilna kiša na varaždinskim ulicama uzrokovala je bujice.