Kome pripadaju svadbeni pokloni nakon razvoda?

Da li se svadbeni pokloni dijele nakon razvoda braka? Provjerili smo šta propisuju porodični zakoni Republike Srpske i Federacije BiH i kada postoje izuzeci.

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Kada dođe do razvoda braka, jedno od pitanja koje često izaziva nesuglasice među bivšim supružnicima jeste - kome pripadaju svadbeni pokloni. Da li se novac prikupljen na svadbi dijeli, kome ostaje bijela tehnika, namještaj ili zlatni nakit koji su mladenci dobili od porodice i prijatelja?

Odgovor nije isti za svaki poklon, ali porodični zakoni u Bosni i Hercegovini daju prilično jasna pravila.

Pokloni uglavnom ulaze u zajedničku imovinu

I Porodični zakon Republike Srpske i Porodični zakon Federacije BiH propisuju da pokloni trećih lica dati tokom trajanja bračne zajednice, bilo da je riječ o novcu, stvarima ili drugoj vrsti pomoći, predstavljaju zajedničku bračnu imovinu, bez obzira na to kojem su supružniku formalno uručeni.

To u praksi znači da se većina uobičajenih svadbenih poklona - poput novca u kovertama, kućnih aparata, namještaja ili drugih poklona namijenjenih zajedničkom životu - smatra zajedničkom imovinom bračnih supružnika.

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Kada poklon ostaje samo jednom supružniku?

Zakon predviđa i važan izuzetak.

Ako iz same namjene poklona ili okolnosti pod kojima je dat jasno proizlazi da je bio namijenjen isključivo jednom supružniku, tada se takav poklon smatra njegovom posebnom imovinom i ne ulazi u diobu nakon razvoda.

Na primjer, porodični nakit koji je mlada dobila od svoje bake ili skupocjeni sat koji je mladoženja dobio od svojih roditelja kao lični poklon najčešće neće biti predmet podjele. S druge strane, novac koji su gosti ostavili mladencima ili pokloni za opremanje zajedničkog doma uglavnom se smatraju zajedničkom imovinom.

Šta ako supružnici ne mogu da se dogovore?

Ukoliko bivši supružnici ne postignu sporazum o podjeli imovine, konačnu odluku donosi sud.

Sud tada cijeni sve okolnosti konkretnog slučaja - kome je poklon bio namijenjen, ko ga je uručio, na koji način je korišten tokom braka, ali i postoje li dokazi da je poklon bio isključivo lične prirode.

Postoji razlika između poklona i nasljedstva

Pravnici podsjećaju da treba razlikovati zajedničke svadbene poklone od imovine koju jedan supružnik dobije nasljedstvom ili ličnim poklonom.

Imovina stečena nasljeđivanjem ili poklonom koji je očigledno namijenjen samo jednom supružniku predstavlja njegovu posebnu imovinu i ne dijeli se prilikom razvoda.

Drugim riječima, ako je poklon bio namijenjen bračnom paru i njihovom zajedničkom životu, u najvećem broju slučajeva smatraće se zajedničkom imovinom. Ako je, međutim, bio ličan poklon jednom od supružnika, zakon ga tretira kao posebnu imovinu koja ostaje njegovom vlasniku i nakon razvoda.