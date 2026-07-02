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U petak obustava saobraćaja u Banjaluci zbog stogodišnjice FK Borac

U petak obustava saobraćaja u Banjaluci zbog stogodišnjice FK Borac

Autor Haris Krhalić
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U petak, 3. jula, biće obustavljen saobraćaj u Banjaluci zbog proslave 100 godina FK Borac.

Obustava saobraćaja u Banjaluci u petak zbog 100 godina FK Borac Izvor: Mondo/Slaven Petković

Odjeljenje za saobraćaj i puteve saopštilo je da će u petak. 3. jula, biti obustavljen saobraćaj u Banjaluci, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 18.00 do 24.00 časova, zbog obilježavanja „100 godina od osnivanja FK Borac“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, izvrši preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi

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