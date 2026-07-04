Danas sunčano i toplo, na jugu do 35 stepeni

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, od kojih 14 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 17, zatim u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po tri, Trebinju i Gradišci po dvije.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i 10 dječaka, Doboju i Prijedoru po dvije djevojčice i dječak, Bijeljini djevojčica i dva dječaka, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Nevesinju i Foči.

U porodilištu u Istočnom Sarajevu nisu bili dostupni za informacije.