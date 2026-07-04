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Danas sunčano i toplo, na jugu do 35 stepeni

Danas sunčano i toplo, na jugu do 35 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz lokalno malu oblačnost.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 30 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, od kojih 14 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 17, zatim u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po tri, Trebinju i Gradišci po dvije.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i 10 dječaka, Doboju i Prijedoru po dvije djevojčice i dječak, Bijeljini djevojčica i dva dječaka, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Nevesinju i Foči.

U porodilištu u Istočnom Sarajevu nisu bili dostupni za informacije.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak 10, Ribnik i Mrkonjić Grad 12, Foča i Čemerno 13, Doboj, Sarajevo i Novi Grad 15, Banjaluka i Prijedor 16, Višegrad 17, Bijeljina 19, Bileća 21, Trebinje 22 i Mostar 25 stepeni Celzijusovih.

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Hvala što ste poslali vijest.

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