logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američka Ambasada se zahvalila institucijama RS na obilježavanju Dana nezavisnosti

Američka Ambasada se zahvalila institucijama RS na obilježavanju Dana nezavisnosti

Autor Haris Krhalić
0

Ambasada SAD u BiH zahvalila je institucijama Republike Srpske nakon što je Palata Republike u Banjaluci osvijetljena u bojama američke zastave i s likom Donalda Trampa.

Američka Ambasada se zahvalila institucijama RS na obilježavanju Dana nezavisnosti Izvor: Борислав Здриња

Američka Ambasada u BiH zahvalila je institucijama Republike Srpske što su se pridružile obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti.

"Hvala institucijama Republike Srpske što su se pridružile našem obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti", objavila je Ambasada SAD u BiH na društvenim mrežama.

Palata Republike u Banjaluci u petak, 3. jula, zasijala je u bojama američke zastave i likom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ranije su iz Ambasade SAD-a u BiH objavili i snimak Parlamenta BiH sa američkom i zastavom BiH uz poruku: "U godini u kojoj Sjedinjene Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti, slavimo i prijateljstvo i partnerstvo koje spaja naše dvije zemlje."

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD BiH Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ