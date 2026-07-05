Američka Ambasada se zahvalila institucijama RS na obilježavanju Dana nezavisnosti

Ambasada SAD u BiH zahvalila je institucijama Republike Srpske nakon što je Palata Republike u Banjaluci osvijetljena u bojama američke zastave i s likom Donalda Trampa.

Izvor: Борислав Здриња

Američka Ambasada u BiH zahvalila je institucijama Republike Srpske što su se pridružile obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti.

"Hvala institucijama Republike Srpske što su se pridružile našem obilježavanju 250 godina od američke nezavisnosti", objavila je Ambasada SAD u BiH na društvenim mrežama.

Palata Republike u Banjaluci u petak, 3. jula, zasijala je u bojama američke zastave i likom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ranije su iz Ambasade SAD-a u BiH objavili i snimak Parlamenta BiH sa američkom i zastavom BiH uz poruku: "U godini u kojoj Sjedinjene Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti, slavimo i prijateljstvo i partnerstvo koje spaja naše dvije zemlje."