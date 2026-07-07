logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rača dobija dva granična prelaza: Tegeltija najavio i obnovu mosta u Gradišci

Rača dobija dva granična prelaza: Tegeltija najavio i obnovu mosta u Gradišci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je danas da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza.

Rača dobija dva granična prelaza Izvor: SRNA/Jelena Pavlović

"To će biti Rača jedan i Rača dva. Ovo će značajno rasteretiti ovaj granični prelaz", naglasio je Tegeltija.

On je naveo da će stari most u Gradišci biti uskoro obnovljen, te dodao da očekuje da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO.

"Ovo bi omogućilo da i jedan i drugi granični prelaz u Gradišci rade", rekao je Tegeltija.

Govoreći o velikim gužvama na graničnim prelazima sa EU, Tegeltija je naveo da sve ovo što Evropa radi ide na štetu poslovne zajednice i građana čega su svi svjesni.

"Sistemi koje kreiraju i grade 10 godina sada su napravili haos na granicama EU. Ta rješenja koja je kreirala EU pravi velike finansijske troškove i poslovnoj zajednici i građanima. Nadamo se da će oni to napokon razumjeti i napraviti situaciju koja će omogućiti prohodnost granica", istakao je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da Granična policija i UIO BiH mnogo toga rade da ubrzaju protok, ali da ne mogu ništa kada imaju Hrvatsku sa druge strane koja provodi pravila EU.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ