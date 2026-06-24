Proširen broj graničnih prelaza između BiH i Hrvatske tokom ljetnje sezone

BiH i Hrvatska privremeno su proširile listu graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj do oktobra. Iako je većina prelaza sada dostupna 24 časa dnevno, putnici se pozivaju na oprez jer pojedini prelazi još uvek ne podržavaju obaveznu EU proceduru obrade putnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mješovita komisija za praćenje sprovođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kao i Sporazuma o pograničnom saobraćaju, donijela je niz odluka kojima se tokom ljetnjih mjeseci privremeno proširuju mogućnosti za prelazak granice između dvije države.

Kako bi se rasteretili najfrekventniji pravci, odlučeno je da se preko nekoliko graničnih prelaza predviđenih za pogranični saobraćaj privremeno odvija međunarodni saobraćaj putnika, pri čemu će većina njih raditi neprekidno, 24 časa dnevno.

Privremeni međunarodni status prelaza

Do 1. oktobra 2026. godine međunarodni saobraćaj putnika biće omogućen preko stalnih graničnih prelaza Čitluk – Jovića Most i Drinovci – Sebišina.

Istovremeno, od 1. juna, na period od tri mjeseca, međunarodni saobraćaj putnika odvijaće se i preko prelaza Duži – Imotica, Subašići – Dvorine, Vinica – Aržano Pazar i Zagrad – Pašin Potok. Svi navedeni prelazi biće otvoreni 24 časa dnevno.

Komisija je donijela odluku i o privremenom otvaranju za međunarodni saobraćaj putnika graničnih prelaza Gabela – Gabela Polje I, Hadžin Potok – Bogovolja, Orahov Do – Slano, Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica, Vaganj – Bili brig i Drinovačko Brdo – Slivno. Ova mjera važiće tri mjeseca od dana donošenja odluke, odnosno do održavanja naredne sjednice Komisije.

U istom periodu produženo je i radno vreme prelaza Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac, Kaldrma – Lička Kaldrma i Prolog – Podprolog, koji će takođe biti otvoreni 24 časa dnevno, piše "Slobodna Dalmacija".

Ograničenja za korisnike EES sistema

Uprkos proširenju režima prelaska granice, određeni putnici i dalje će se suočavati sa ograničenjima na pojedinim prelazima.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prelazima Vinica, Subašići i Vir još nisu osigurani tehnički uslovi za obradu putnika koji podležu procedurama ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES).

To znači da državljani trećih zemalja koji podležu EES procedurama, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine bez regulisanog boravišnog statusa u nekoj od država članica Evropske unije, do daljeg neće moći da koriste navedene prelaze za ulazak u Hrvatsku i Evropsku uniju.

Takvi putnici biće upućivani na granične prelaze na kojima su već uspostavljeni tehnički uslovi za primjenu sistema EES. Hrvatska strana navodi kako će se ovaj režim primjenjivati sve dok se na pomenutim prelazima ne osiguraju potrebni tehnički kapaciteti.

Granična policija Bosne i Hercegovine poručila je da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se granične kontrole i prelazak državne granice odvijali sigurno i bez zastoja. Građanima se preporučuje da prije putovanja provjere aktuelne uslove prelaska granice i da, ukoliko je to moguće, koriste međunarodne granične prelaze na kojima je omogućena puna primjena svih propisanih procedura.

Iz Granične policije BiH najavili su da će nastaviti blagovremeno da obavještavaju javnost o svim promjenama koje mogu uticati na nesmetan prelazak državne granice.