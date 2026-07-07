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Inspekcija zaustavila uvoz instant napitaka: Sporne deklaracije spriječile ulazak robe u BiH

Inspekcija zaustavila uvoz instant napitaka: Sporne deklaracije spriječile ulazak robe u BiH

Autor Dušan Volaš
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Federalne sanitarna i tržišna inspekcija na graničnom prelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka "Ristora" jer nisu propisno deklarisani, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Zabranjen uvoz 2,5 tone napitaka "Ristora" na graničnom prelazu Izačić Izvor: FUZIP

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da artikli u pošiljci instant napitka sa okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapućina nisu propisno deklarisani zbog čega se ne mogu uvesti, niti staviti u promet.

Uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen i naređeno je da bude vraćena pošiljaocu, odnosno da bude uništena na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

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Tagovi

uvoz zabrana proizvodi

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Hvala što ste poslali vijest.

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