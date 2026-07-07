Inspekcija zaustavila uvoz instant napitaka: Sporne deklaracije spriječile ulazak robe u BiH

Federalne sanitarna i tržišna inspekcija na graničnom prelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka "Ristora" jer nisu propisno deklarisani, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: FUZIP

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da artikli u pošiljci instant napitka sa okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapućina nisu propisno deklarisani zbog čega se ne mogu uvesti, niti staviti u promet.

Uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen i naređeno je da bude vraćena pošiljaocu, odnosno da bude uništena na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.