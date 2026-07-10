logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tokom dana toplo, uveče na krajnjem sjeveroistoku moguća kiša

Tokom dana toplo, uveče na krajnjem sjeveroistoku moguća kiša

Autor Haris Krhalić
0

Očekuje nas sunčan dan.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas će biti toplo i pretežno sunčano vrijeme, a uveče je na krajnjem sjeveroistoku moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.

Tokom dana doći će po povećanja oblačnosti, prvo na zapadu, a kasnije i u ostalim predjelima. Zadržaće se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša moguća je samo na krajnjem jugozapadu.

Rođeno 26 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 16 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Zvorniku i Gradišci, a jedna beba u Prijedoru.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Foči tri dječaka, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije djevojčice i po jedan dječak, u Doboju djevojčica i dječak, u Zvorniku i Gradišci po dvije djevojčice, a u Prijedoru jedan dječak.

Poroda nije bilo u Bijeljini i Nevesinju.

Uveče pretežno vedro u većini predjela, a oblačnije na krajnjem sjeveroistoku gdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Sokolac, Han Pijesak, Srebrenica i Rudo 11, Foča, Čemerno i Ivan-sedlo 13, Kneževo, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Šipovo 14, Gacko i Drinić 15, Zvornik, Višegrad, Novi Grad, Kalinovik, Drvar, Livno i Bugojno 16, Doboj, Ribnik i Sanski Most 17, Banjaluka, Tuzla, Zenica i Jajce 18, Bileća, Srbac i Bihać 19, Bijeljina i Prijedor 20, Mostar 22 i Trebinje i Gradačac 23 stepena i Neum 24 stepena Celzijusova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ