Tokom dana toplo, uveče na krajnjem sjeveroistoku moguća kiša

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 16 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Zvorniku i Gradišci, a jedna beba u Prijedoru.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Foči tri dječaka, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije djevojčice i po jedan dječak, u Doboju djevojčica i dječak, u Zvorniku i Gradišci po dvije djevojčice, a u Prijedoru jedan dječak.

Poroda nije bilo u Bijeljini i Nevesinju.