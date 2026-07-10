Tokom dana toplo, uveče na krajnjem sjeveroistoku moguća kiša

Očekuje nas sunčan dan.
U Bosni i Hercegovini danas će biti toplo i pretežno sunčano vrijeme, a uveče je na krajnjem sjeveroistoku moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.
Tokom dana doći će po povećanja oblačnosti, prvo na zapadu, a kasnije i u ostalim predjelima. Zadržaće se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša moguća je samo na krajnjem jugozapadu.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 16 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Zvorniku i Gradišci, a jedna beba u Prijedoru.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i tri dječaka, u Foči tri dječaka, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije djevojčice i po jedan dječak, u Doboju djevojčica i dječak, u Zvorniku i Gradišci po dvije djevojčice, a u Prijedoru jedan dječak.
Poroda nije bilo u Bijeljini i Nevesinju.
Uveče pretežno vedro u većini predjela, a oblačnije na krajnjem sjeveroistoku gdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.
Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Sokolac, Han Pijesak, Srebrenica i Rudo 11, Foča, Čemerno i Ivan-sedlo 13, Kneževo, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Šipovo 14, Gacko i Drinić 15, Zvornik, Višegrad, Novi Grad, Kalinovik, Drvar, Livno i Bugojno 16, Doboj, Ribnik i Sanski Most 17, Banjaluka, Tuzla, Zenica i Jajce 18, Bileća, Srbac i Bihać 19, Bijeljina i Prijedor 20, Mostar 22 i Trebinje i Gradačac 23 stepena i Neum 24 stepena Celzijusova.