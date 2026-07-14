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Preokret u Livnu: Ljekari se vraćaju na posao, Vlada prihvatila zahtjeve

Preokret u Livnu: Ljekari se vraćaju na posao, Vlada prihvatila zahtjeve

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Vlada Kantona 10 (Hercegbosanske županije) prihvatila je juče, 13. jula, sve zahtjeve Sindikata ljekara ovog kantona nakon čega su se doktori odlučili vratiti na posao.

Doktori i medicina Izvor: Shutterstock

Kako su dodali, odluka je donesena prije svega zbog nastale situacije u zdravstvu i zaštite pacijenata, koji u ovom trenutku moraju biti na prvom mjestu, pišu Nezavisne novine.

"Slijedom prihvaćanja svih zahtjeva Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, Vlada očekuje da svi liječnici u utorak budu na svojim radnim mjestima. Za Vladu Hercegbosanske županije u ovom su trenutku najvažniji pacijenti, njihova sigurnost i njihovo pravo na pravodobnu, dostupnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu", naveli su oni.

Takođe, Vlada je donijela i Odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu u ovom kantonu.

"Odlukom se pokreću pregovori sa Sindikatom liječnika Hercegbosanske županije, Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Hercegbosanske županije te Sindikatom pomoćnih radnika u zdravstvu Hercegbosanske županije", istakli su iz Vlade.

Podsjećamo, bijele mantile juče, posljednjeg dana otkaznog roka, je zvanično skinulo 23 ljekara Kantonalne bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" u Livnu čime su pojedini odjeli u ovoj zdravstvenoj ustanovi na dan ostali bez ijednog doktora.

(Mondo)

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Livno livanjski kanton doktori

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