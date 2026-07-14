Preokret u Livnu: Ljekari se vraćaju na posao, Vlada prihvatila zahtjeve

Vlada Kantona 10 (Hercegbosanske županije) prihvatila je juče, 13. jula, sve zahtjeve Sindikata ljekara ovog kantona nakon čega su se doktori odlučili vratiti na posao.

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Kako su dodali, odluka je donesena prije svega zbog nastale situacije u zdravstvu i zaštite pacijenata, koji u ovom trenutku moraju biti na prvom mjestu, pišu Nezavisne novine.

"Slijedom prihvaćanja svih zahtjeva Sindikata liječnika Hercegbosanske županije, Vlada očekuje da svi liječnici u utorak budu na svojim radnim mjestima. Za Vladu Hercegbosanske županije u ovom su trenutku najvažniji pacijenti, njihova sigurnost i njihovo pravo na pravodobnu, dostupnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu", naveli su oni.

Takođe, Vlada je donijela i Odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu u ovom kantonu.

"Odlukom se pokreću pregovori sa Sindikatom liječnika Hercegbosanske županije, Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Hercegbosanske županije te Sindikatom pomoćnih radnika u zdravstvu Hercegbosanske županije", istakli su iz Vlade.

Podsjećamo, bijele mantile juče, posljednjeg dana otkaznog roka, je zvanično skinulo 23 ljekara Kantonalne bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" u Livnu čime su pojedini odjeli u ovoj zdravstvenoj ustanovi na dan ostali bez ijednog doktora.

(Mondo)