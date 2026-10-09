Petković: Neće biti rudarenja na Ozrenu

Mještani Sočkovca i Petrova protive se novim geološkim istraživanjima na Ozrenu. Načelnik Ozren Petković poručio je da će stati uz narod.

Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Stanovnici opštine Petrovo jedinstveni su u stavu da na Ozrenu neće biti rudarenja, rekao je načelnik Ozren Petković.

"Stojim iza naroda i ubijeđen sam da ćemo pobijediti", rekao je novinarima Petković koji je večeras prisustvovao skupu u mjesnoj zajednici Sočkovac.

Mještani su poručili da neće napuštati vjekovna ognjišta i da će se boriti protiv zagađenja Ozrena.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Slobodan Sarić rekao je da je na "australijskoj berzi" objavljeno kako je obezbijeđen pristup zemljištu za geološka istraživanja na tri privatne parcele u Sočkovcu na ukupnoj površini od 18.227 metara kvadratnih.

Načelnik opštine Ozren Petković je istakao da od nadležnih institucija nije zvanično obaviješten o novim aktivnostima već da je o tome pročitao na društvenim mrežama.

Sarić je naglasio kako su mještani neprijatno iznenađeni novom najavom o geološkim istraživanjima s obzirom da su se na referendumu 17. maja izjasnili protiv geoloških istraživanja, te je najavio nastavak borbe.

Mještanin Zoran Lazić kategoričan je da istraživanja neće biti, a sličnog stava su i Daliborka Nikolić iz Sočkovca i Nada Petrović iz Petrova.

Skup su organizovali Savjet Mjesne zajednice Sočkovac i Udruženje građana "Ozrenski studenac".

Referendumu, koji je održan 17. maja, prethodila je vanredna sjednica Skupštine opštine Petrovo kada su odbornici jednoglasno usvojili zaključak kojim ne podržavaju geološka istraživanja.

Odbornici su tada ovlastili načelnika opštine ovlastili da pokrene upravni spor protiv rješenja od 11. marta kojim je Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srpske odobrilo kompaniji "Likos Balkan metals" iz Bijeljine da sprovede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala.