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Sutra ujutru kiša i grmljavina, a onda razvedravanje: U Hercegovini olujna bura

Sutra ujutru kiša i grmljavina, a onda razvedravanje: U Hercegovini olujna bura

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH se sutra ujutro očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a tokom dana postepeno razvedravanje.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra ujutro biće oblačno uz jaču kišu, na jugu uz pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje i jače pljuskove i obilnije padavine u kratkom vremenu, dok se tokom dana očekuje razvedravanje.

Kiša će se izmještati od zapada ka istoku, a tokom dana na sjeveru i zapadu očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim predjelima.

Uveče u većini krajeva pretežno vedro i svježe, a na jugu i vjetrovito, uz jake do olujne udare bure, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar će biti umjeren, na momente i jak sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini duvati umjerena, na udare jaka do olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Mrakovica 13, Bihać, Ivan sedlo i Čemerno 14, Han Pijesak 15, Gacko, Sokolac i Foča 16, Prijedor, Livno, Sanski Most i Ribnik 17, Bugojno, Zenica, Kneževo, Novi Grad, Srbac i Banjaluka 18, Bileća, Sarajevo i Mrkonjić Grad 19, Gradačac, Doboj i Trebinje 20, Jajce, Rudo, Srebrenica i Zvornik 21, Bijeljina i Višegrad 22 stepena Celzijusova.

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