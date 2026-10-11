Prestanak padavina tokom dana, na jugu mogući pljuskovi i olujni udari bure

U BiH jutro je donijelo kišu, a tokom dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Na jugu su mogući pljuskovi sa grmljavinom i olujni udari bure.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH jutros pada kiša, a do kraja dana očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje.

Jače padavine će se tokom jutra održavati na jugu i istoku. Na jugu će biti i pljuskova sa grljmavinom, ponegdje i jačih uz obilnije padavine u kratkom vremenu, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Do sredine dana na sjeveru i zapadu očekuje se prestanak padavina, pa će poslije podne u ovim predjelima biti i sunčanih perioda.

Rođeno 14 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, osam djevojčica i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima. U porodilištu Banjaluka rođeno je pet beba, Doboju i Bijeljini po tri, Zvorniku dvije, a u Gradišci jedna beba. U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, Doboju tri djevojčice, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Zvorniku djevojčica i dječak, a u Gradišci jedan dječak. U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Trebinje, Foča i Prijedor nije bilo poroda.

Do kraja dana prestanak padavina i u ostalim predjelima. Uveče i naredne noći pretežno vedro i svježe, a na jugu i vjetrovito uz jake do olujne udare bure.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica četiri, Mrakovica i Kneževo devet, Ivan sedlo, Han Pijesak i Čemerno 10, Livno, Gacko i Sokolac 11, Srebrenica, Jajce, Tuzla, Šipovo, Mrkonjić Grad i Bijeljina 12, Ribnik, Srbac, Sanski Most, Sarajevo Zenica, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka i Doboj 13, Rudo, Foča, Bileća i Višegrad 14, Trebinje 15 i Mostar 16 stepeni Celzijusovih.