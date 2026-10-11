logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prestanak padavina tokom dana, na jugu mogući pljuskovi i olujni udari bure

Prestanak padavina tokom dana, na jugu mogući pljuskovi i olujni udari bure

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U BiH jutro je donijelo kišu, a tokom dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Na jugu su mogući pljuskovi sa grmljavinom i olujni udari bure.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH jutros pada kiša, a do kraja dana očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje.

Jače padavine će se tokom jutra održavati na jugu i istoku. Na jugu će biti i pljuskova sa grljmavinom, ponegdje i jačih uz obilnije padavine u kratkom vremenu, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Do sredine dana na sjeveru i zapadu očekuje se prestanak padavina, pa će poslije podne u ovim predjelima biti i sunčanih perioda.

Rođeno 14 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, osam djevojčica i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je pet beba, Doboju i Bijeljini po tri, Zvorniku dvije, a u Gradišci jedna beba.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, Doboju tri djevojčice, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Zvorniku djevojčica i dječak, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Trebinje, Foča i Prijedor nije bilo poroda.

Do kraja dana prestanak padavina i u ostalim predjelima. Uveče i naredne noći pretežno vedro i svježe, a na jugu i vjetrovito uz jake do olujne udare bure.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica četiri, Mrakovica i Kneževo devet, Ivan sedlo, Han Pijesak i Čemerno 10, Livno, Gacko i Sokolac 11, Srebrenica, Jajce, Tuzla, Šipovo, Mrkonjić Grad i Bijeljina 12, Ribnik, Srbac, Sanski Most, Sarajevo Zenica, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka i Doboj 13, Rudo, Foča, Bileća i Višegrad 14, Trebinje 15 i Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ