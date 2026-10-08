Danas i do 30 stepeni, ponegdje moguća kiša

U cijeloj BiH danas će biti umjereno oblačno, ponegdje sa kišom i temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova, dok će na sjeveru i istoku biti uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 30 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni.

Iz Auto-moto saveza Srpske pozivaju vozače da sporije vozi na mjestima gdje se izvode radovi i da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu

Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, doći će do izmjene

režima saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.