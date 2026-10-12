Promjenljivo oblačno, poslije podne moguća slaba kiša

U BiH će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, a po podne oblačno uz slabu kišu ponegdje na sjeveru i zapadu.

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Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus jedan, Sokolac i Han Pijesak nula, Šipovo tri, Gacko, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Čemerno i Livno četiri, Drinić, Kalinovik, Kneževo i Ribnik pet, Bijeljina i Sanski Most šest, Banjaluka, Zvornik, Bileća, Višegrad, Srbac, Tuzla i Zenica sedam, Doboj, Foča, Prijedor, Novi Grad i Rudo osam, Mrakovica 10, Trebinje 13, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa na Han Pijesku je pao 21 litar kiše po metru kvadratnom, u Srebrenici 20, u Zvorniku i Rudom po 19, u Višegradu 18, u Trebinju, Foči i Gacku po 15, u Bijeljini 14, na Sokocu i Čemernu po devet, u Doboju osam, u Bileći sedam, u Kneževu pet, u Mrkonjić Gradu i Šipovu po dva, a u Banjaluci i Ribniku po jedan litar.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone i mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zadržavanja na graničnim prelazima jutros nisu duža od 30 minuta.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na obližnjim magistralnim putevima. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. U okviru ovih radova u toku je i izgradnja nadvožnjaka na regionalnom putu.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać, u mjestu Papari, od 7.00 do 17.00 časova, svakog radog dana, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

(Srna/Mondo)