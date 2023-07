Smanjene novčane kazne, uvreda izbačena iz teksta: Sporni zakon koji kriminalizuje klevetu ide u NSRS

Ministarstvo pravde Republike Srpske će na sljedećoj sjednici Narodne skupštine u parlamentarnu proceduru uputiti prijedlog zakona kojim je predviđena kriminalizacija klevete. Prijedlog je doživio određene izmjene u odnosu na Nacrt zakona.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske izbrisano je krivično djelo uvreda. Vlast nije uvažila osnovnu primjedbu novinarske zajednice da ne kriminalizuje klevetu, ali su drastično smanjene novčane kazne u odnosu na nacrt.

U prijedlogu Zakona o izmjenama KZRS koji je upućen u Narodnu skupštinu RS, koji je objavio portal Kapital, kaže se da će kažnjavanje za uvredu ostati u sferi prekršaja.

Kada je riječ o kleveti, zaprijećene novčane kazne za ovo krivično djelo prema Prijedlogu zakona kreću se od hiljadu do šest hiljada maraka, dok su nacrtom zakona bile predviđene novčane kazne od najmanje 8.000 do čak 100.000 KM.

„Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM“, navodi se u Prijedlogu zakona, dok su nacrtom bile predviđene kazne od 8.000 do 30.000 KM.

Prijedlogom je predviđeno da će se učinilac, ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM, dok su nacrtom bile predviđene drakonske kazne u visini od 20.000 do 100 hiljada KM.

Kazne su takođe smanjene i za krivično djelo Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, pa umjesto od 10.000 do 120.000 KM sada isto kao i za klevetu iznose od hiljadu do šest hiljada KM.

Pored smanjenja novčanih kazni, u član 208v. koji govori o ovom krivičnom djelu dodat je značajan dio koji se odnosi na interes javnosti. U nacrtu zakona član 208v. glasio je „Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM“.

Prijedlogom zakona taj član sada glasi „Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a što nije, niti može predstavljati činjenice koje su od opravdanog interesa, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM“.