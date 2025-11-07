logo
Počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Sutra, 8. novembra, zvanično počinje izborna kampanja. Kampanja će trajati do 22. novembra do sedam časova ujutro, kada počinje izborna tišina.

Lokalni izbori 2024 BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U skladu s Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani u nedjelju, 23. novembra 2025. godine, sutra, 8. novembra, zvanično počinje izborna kampanja. Kampanja će trajati do 22. novembra do 7:00 časova ujutro, kada počinje izborna tišina.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH, izborna kampanja je period tokom kojeg politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće izbore.

Centralna izborna komisija BiH posebno je naglasila da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa ili dezinformisati birače. U slučaju kršenja ove odredbe, CIK BiH ima ovlaštenje da sprovede postupak i izrekne odgovarajuće sankcije.

Iz CIK-a su pozvali političke stranke, kandidate i njihove pristalice, kao i sve angažovane u izbornom procesu, da se uzdrže od izjava koje bi mogle podići tenzije, te da vode fer i korektnu izbornu kampanju u interesu demokratskog i transparentnog izbornog procesa.

prijevremeni izbori izbori 2025 izborna kampanja

Još iz INFO

