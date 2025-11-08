Počela predizborna kampanja: Kandidati danas lijepe prve plakate

Predizborna kampanja počela je danas i trajaće do 22. novembra, a dan kasnije će se održati izbori za predsjednika Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz SNSD-a i SDS-a lijepljenjem prvog plakata i pres konferencijama kandidati ovih stranaka ozvaničiće početak predizborne kampanje za prijevremene izbore u Srpskoj.

Rukovodstvo SNSD-a će sa kandidatom Sinišom Karanom ispred Palate predsjednika u Banjaluci u 12 časova zalijepiti prvi plakat, dok će njegov protivkandidat Branko Blanuša sa rukovodstvom SDS-a ispred Narodne skupštine RS održati pres konferenciju sa početkom u 14 časova.

SNSD je već najavio i centralne tribine, pa će tako danas u Bijeljini u 18 časova biti održana prva, a sutra u Doboju u 20 časova druga.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je 1. oktobra ovjerila pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata za prijevremene izbore za predsjednika u ovom entitetu.

U utrku za predsjednika RS idu Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, Savez za novu politiku, Srpska demokratska stranka (SDS), Ekološka partija RS i Lista Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića.

Kandidat SNSD-a je Siniša Karan, trenutni ministar u Vladi RS.

SDS je kandidovao banjalučkog profesora Branka Blanušu, koga su podržale vodeće opozicione stranke u RS.

Nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević.

Podsjećamo, prijevremene izbore u Srpskoj raspisala je Centralna izborna komisija nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika RS nakon presude Suda BiH.

Kazne za preuranjenu kampanju

Centralna izborna komisija BiH već je izrekla prve sankcije zbog kršenja Izbornog zakona. SNSD je 31. oktobra kažnjen sa 3.000 maraka (1.500 evra) zbog preuranjene kampanje načelnika Nevesinja Milenka Avdalovića, koji je putem lokalne televizije promovisao Sinišu Karana i pozvao birače da ga podrže.

CIK je utvrdio da je time prekršen član 7.1. Izbornog zakona BiH, koji zabranjuje kampanju prije zvaničnog početka.

Nekoliko dana kasnije, 5. novembra, SNSD je kažnjen i drugi put sa 3.500 maraka (1.750 evra), zbog izjava ministra Srđana Amidžića objavljenih na portalu javne Radio televizije Republike Srpske.

Istog dana, CIK je kaznio i SDS sa 4.500 maraka (2.250 evra), te njihovog kandidata Branka Blanušu sa dodatnih 3.000 maraka (1.500 evra), zbog objave video izjave na Facebook stranici stranke.

SNSD je podnio prijavu protiv SDS-a, a sporni sadržaj mora biti uklonjen.

Prijevremeni izbori koštaće oko 3,3 miliona evra, a sredstva su osigurana iz državnog Ministarstva finansija. CIK je donio odluke o nabavci elektronske opreme, štampanju izbornog materijala i zakupu prostora za Glavni centar za brojanje.

Biračka mjesta su određena i u inostranstvu – u ambasadama BiH u Beogradu, Beču, Berlinu i konzulatu u Minhenu.

Građani koji su se prijavili za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za koje neće biti organizovano glasanje, moći će glasati putem pošte.

