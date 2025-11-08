Karan: Ja sam za Srpsku, a ne za Šmita, pobijediće Srpska

Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske Siniša Karan poručio je da će pobijediti Srpska i da je vrijeme da se još jednom potvrdi šta se brani.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Vrijeme je da još jednom potvrdimo ko smo, šta branimo i zašto stojimo uspravno. Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao predsjedniku Miloradu Dodiku prije tri godine", istakao je Karan.

On je dodao da predstoje izbori koji nisu obični već da je u pitanju plebiscit na kojem treba da se zaštiti i potvrdi narodna volja.

Karan je napomenuo da je Republika Srpska nastala iz vjere i žrtve srpskog naroda i da je vrijeme da se Srpska brani svojom dosljednošću i odgovornošću.

Izvor: SNSD

"Naš put je jasan. To je put slobode, mira i snažne Srpske. Put koji je trasirao predsjednik Milorad Dodik, put jedinstva i državnosti. Pred nama nije izbor između imena, već između dva puta, između nas koji slušamo svoj narod i onih koji slušaju tuđe naloge", naveo je Karan na Iksu.

On je istakao da zna za koga je - za Republiku Srpsku, za njen narod, za pravdu i istinu.

"Ja sam za Srpsku, a ne za Šmita. Za Srpsku koja ne kleči, već stoji uspravno! Republika Srpska se ne brani praznim riječima i parolama, već djelima, srcem, radom i odlučnošću. Pobijediće Srpska", naveo je Karan.