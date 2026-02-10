logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stejt Department se oglasio nakon novih najava Milorada Dodika

Stejt Department se oglasio nakon novih najava Milorada Dodika

Autor Haris Krhalić
0

Sjedinjene Američke Države zadržavaju puna ovlaštenja da angažuju niz diplomatskih i drugih alata ukoliko se pojedinci ili subjekti ponovo uključe u destabilizirajuće ili antidejtonske aktivnosti.

Stejt Department o Miloradu Dodiku Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rekli su ovo iz Stejt Departmenta u izjavi za Fokus nakon jučerašnjih najava Milorada Dodika da će NSRS-u predložiti vraćanje svih ovlaštenja koja su, kako je rekao, tom entitetu oduzeta nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Naša dosljedna poruka svim zajednicama u BiH i njihovim političkim liderima je potreba za promovisanje stabilnosti i izbjegavanjem podizanja tenzija. Takva stabilnost će omogućiti proširene ekonomske veze i unaprijediti prosperitet u cijeloj regiji. Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum", kazali su iz Stejt Departmenta za Fokus.

Inače, Dodik je juče najavio kako će vratiti vojsku Republike, graničnu policiju, zatim će tražiti da se ukinu Sud i Tužilaštva BiH, te da se čak i model fiskalnog sistema vrati u nadležnost Republike Srpske.

Američka senatorka pozvala na nove sankcije

Američka senatorka i članica Senatskog komiteta za vanjske poslove Džejn Šahin oglasila se nedavno nakon posjete delegacije Republike Srpske Vašingtonu i pozvala na ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku.

Pomenuta senatorska je tom prilikom kritikovala odluku američke administracije da krajem prošle godine ukloni sankcije Dodiku.

“Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke da prošlog oktobra ukloni lidera Republike Srpske Milorada Dodika s američke liste sankcija. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s obrazloženjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine”, napisala je ona i dodala:

“Administracija Trampa trebala bi hitno ponovo uvesti sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu.”

Možda će vas zanimati

Tagovi

stejt department Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ