Stejt Department se oglasio nakon novih najava Milorada Dodika

Sjedinjene Američke Države zadržavaju puna ovlaštenja da angažuju niz diplomatskih i drugih alata ukoliko se pojedinci ili subjekti ponovo uključe u destabilizirajuće ili antidejtonske aktivnosti.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rekli su ovo iz Stejt Departmenta u izjavi za Fokus nakon jučerašnjih najava Milorada Dodika da će NSRS-u predložiti vraćanje svih ovlaštenja koja su, kako je rekao, tom entitetu oduzeta nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Naša dosljedna poruka svim zajednicama u BiH i njihovim političkim liderima je potreba za promovisanje stabilnosti i izbjegavanjem podizanja tenzija. Takva stabilnost će omogućiti proširene ekonomske veze i unaprijediti prosperitet u cijeloj regiji. Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum", kazali su iz Stejt Departmenta za Fokus.

Inače, Dodik je juče najavio kako će vratiti vojsku Republike, graničnu policiju, zatim će tražiti da se ukinu Sud i Tužilaštva BiH, te da se čak i model fiskalnog sistema vrati u nadležnost Republike Srpske.

Američka senatorka pozvala na nove sankcije

Američka senatorka i članica Senatskog komiteta za vanjske poslove Džejn Šahin oglasila se nedavno nakon posjete delegacije Republike Srpske Vašingtonu i pozvala na ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku.

Pomenuta senatorska je tom prilikom kritikovala odluku američke administracije da krajem prošle godine ukloni sankcije Dodiku.

“Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke da prošlog oktobra ukloni lidera Republike Srpske Milorada Dodika s američke liste sankcija. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s obrazloženjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine”, napisala je ona i dodala:

“Administracija Trampa trebala bi hitno ponovo uvesti sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu.”