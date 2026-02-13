Predstavnički dom PSBiH raspravlja o povećanju plata i dokumentu Reformske agende

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas razmatraju izmjene zakona o platama u institucijama, Oružanim snagama i policiji, prijedlog o gotovinskoj isplati plata, izmjene propisa o sukobu interesa, VSTS-u i SIPA-i, kao i dokument Reformske agende.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da raspravlja o prijedlozima izmjena zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama, Oružanim snagama i policijskim agencijama na nivou BiH, a na dnevnom redu je i dokument Reformske agende.

Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Marinko Čavara, a predložene izmjene podrazumijevaju da se licima koja nemaju račune u bankama omogući isplata plata u gotovini.

Pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH po hitnom postupku. Izmjene se odnose na povećanje nakanade, koja sada iznosi 600 KM članovima Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u zajedničkim institucijama.

U obrazloženju je navedeno da nisu svi članovi Komisije sa područja Istočnog Sarajeva gdje je sjedište Komisije, te da su troškovi puta, dnevnica, smještaja i hrane veći za članove koji dolaze iz drugih gradova.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na povećanje dohotka na platu od 30 do 50 odsto informatičarima sa srednjom stručnom spremom zaposlenim u zajedničkim institucijama.

Predlagači izmjena su poslanici DF-a u Predstavničkom domu Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Osim toga, na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na vojna lica Oružanih snaga BiH, posebno na kategoriju vojnika i podoficira koji imaju najniži koeficijent za obračun plata i čine 80 odsto ljudstva u ukupnoj vojnoj strukturi, te policijske službenike svih policijskih agencija na niovu BiH.

Cilj izmjena je, kako su naveli predlagači poslanici Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović, poboljšanje njihovog materijalnog statusa te zaustavljanje negativnih trendova njihovog napuštanja Oružanih snaga i policijskih agencija BiH.

Pred poslanicima će se u drugom čitanju naći Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji su predložili poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

U ovom zakonskom prijedlogu je navedeno da će sastav tog tijela odražavati sastav naroda BiH u skladu sa Ustavom BiH i polnu zastupljenost, dok će se pravilnikom VSTS-a regulisati postupci koji su neophodni da bi se osiguralo poštovanje važećih odredaba Ustava i zakona BiH koji regulišu to pitanje.

Obrazlažući ovaj zakonski prijedlog, predlagači su naveli da je predviđeno da će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH donijeti Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji će biti usklađen sa standardima EU.

U prvom čitanju poslanici bi trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu BiH, čiji je predlagač je poslanik Jasmin Emrić.

Ovaj zakonski prijedlog odnosi se na kontinuitet rukovođenja Agencijom, ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, kojima se policijskim službenicima koji su stekli uslove za penziju omogućava da na njihov zahtjev nastave rad u službi do navršene 60 godine života, ukoliko je to u interesu policijskog organa i ukoliko su psihofizički sposobni za obavljanje zadataka.

Predlagači zakona u prvom čitanju su poslanici Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović. Na dnevnom redu je nekoliko izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH, kao i institucija Savjeta ministara. Početak sjednice zakazan je za 13.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.