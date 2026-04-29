Odslužio dvije trećine kazne: Jovica Stanišić traži prijevremeno puštanje iz Haga

Bivši šef Službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić zatražio je od Mehanizma u Hagu prijevremeno oslobađanje nakon što je odslužio dvije trećine kazne od 15 godina zatvora.

Izvor: Michael Kooren / AFP / Profimedia

Bivši načelnik Službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić zatražio je od Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu prijevremeno oslobađanje sa izdržavanja kazne od 15 godina zatvora, na koju je osuđen zbog ratnih zločina u Hrvatskoj i BiH.

U zahtjevu, koji je podnesen krajem marta, a objavljen danas, Stanišić je naveo da je do 10. marta odslužio 10 godina zatvora, odnosno dvije trećine ukupne kazne, prenosi "Politika".

Prema pravilima suda, odsluženje dvije trećine kazne predstavlja osnovni uslov da bi zahtjev za prijevremeno oslobađanje mogao biti razmatran.

Njegov advokat Vejn Džordaš naveo je da je Stanišićevo ponašanje tokom boravka u pritvoru, kao i u zatvoru Valdhajm u Njemačkoj, gdje kaznu služi od jula prošle godine, bilo primjereno.

Dodao je i da zatvorska uprava podržava njegovo prijevremeno oslobađanje.

O zahtjevu će odlučivati predsjednica Mehanizma u Hagu Grasijela Gati Santana.

Pravosnažna presuda Stanišiću i nekadašnjem prvom operativcu SDB-a Srbije Franku Simatoviću Frenkiju izrečena je 31. maja 2023. godine, kada su obojica osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina.

Simatović je krajem avgusta iste godine pušten na uslovnu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Proces protiv Stanišića i Simatovića, uključujući prvo i ponovljeno suđenje, trajao je dvije decenije i ostao je upamćen kao najduži postupak u istoriji Haškog tribunala.

Tokom prvog procesa obojica su u više navrata bila privremeno puštana iz pritvora odlukom suda.