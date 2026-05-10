Karan: Republika Srpska će pronaći način da odblokira Istočnu interkonekciju

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je za rusku novinsku agenciju TASS da se infrastrukturni projekti u Republici Srpskoj, poput izgradnje Istočne interkonekcije, blokiraju, ali da će Srpska pronaći način da ih realizuje.

Odgovarajući na pitanje da li će projekat Južne interkonekcije istisnuti ruski gas iz Republike Srpske, Karan je rekao da brojni infrastrukturni i ekonomski projekti čekaju realizaciju jer, kako tvrdi, dolaze sa Istoka.

"Mi u Republici Srpskoj nikada nismo ometali i ne ometamo realizaciju projekata u drugoj polovini BiH, jer vjerujemo da je primarni cilj poboljšanje života i udobnosti svakog građanina. Međutim, projekti koji su u toku u našem dijelu zemlje, uključujući izgradnju Istočne interkonekcije, blokiraju se", naveo je Karan.

On je izrazio uvjerenje da će biti pronađen način za deblokadu ovog projekta, ističući da investicije predstavljaju pokazatelj političke stabilnosti Republike Srpske.

Karan je naglasio da se izgradnja auto-puta na pravcu Beograd–Bijeljina–Doboj–Banjaluka–Novi Grad realizuje zajedno sa razvojem gasne infrastrukture, što je, kako je naveo, direktno povezano sa projektom Istočne interkonekcije.

"Stoga ćemo iskoristiti svaku priliku da realizujemo projekte koji su važni ne samo za Republiku Srpsku, već će koristiti i svima u BiH", rekao je Karan u svom prvom intervjuu za jedan ruski medij.

Govoreći o obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja, Karan je rekao da Republika Srpska smatra svojom obavezom da čuva sjećanje na pobjedu nad fašizmom i žrtvu predaka koji su učestvovali u oslobodilačkoj borbi.

"Mi smo potomci onih koji su učestvovali u oslobodilačkoj borbi protiv fašizma", rekao je Karan, dodajući da istorijska istina i kultura sjećanja moraju biti očuvane.

On je naveo i da se u većem dijelu Evrope 9. maj obilježava kao Dan Evrope, a ne kao Dan pobjede, uz tvrdnju da su mnoge evropske zemlje tokom Drugog svjetskog rata bile na strani okupatora.

Govoreći o svojoj posjeti Moskvi povodom Dana pobjede, Karan je rekao da osjeća ponos i da ne zna za veličanstveniji događaj u istoriji ljudske civilizacije.