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Završena sjedinca Skupštine grada: Prošao kredit za toplovod, obnova parka "Petar Kočić" i rebalans bez podrške

Završena sjedinca Skupštine grada: Prošao kredit za toplovod, obnova parka "Petar Kočić" i rebalans bez podrške

Autor Haris Krhalić
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Završena je 10. sjednica Skupštine grada Banjaluka.

skupština grada Banjaluka Izvor: GU Banjaluka

Okončana je deseta redovna sjednica Skupštine Grada, a odbornici ovaj put nisu raspravljali o nekoliko važnih tačaka, između ostalog o Nacrtu rebalansa Budžeta Grada za 2026. godinu, kao ni o Prijedlogu odluke o reklamiranju na teritoriji grada, ali ni o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, jer se ove tačke nisu našle na dnevnom redu.

Podršku nije dobilo ni kreditno zaduženje Grada za finansiranje kapitalnih investicija, u okviru kojeg je bila predviđena rekonstrukcija i sanacija parka “Petar Kočić”.

Na današnjem zasjedanju odbornici su usvojili Prijedlog rješenja o imenovanju članova školskih odbora iz reda predstavnika lokalne zajednice u osnovnim i srednjim školama na području grada, kao i Prijedlog odluke o uslovima i raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje članova školskih odbora iz reda predstavnika lokalne zajednice.

Odbornici su podržali i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada kod EBRD-a za modernizaciju i rekonstrukciju toplovodne mreže.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i nekoliko prijedloga odluka o izmjenama regulacionih planova, kao i rješenja o imenovanju članova upravnih odbora gradskih ustanova i preduzeća.

Pored toga, odbornici su dali podršku programima poslovanja JU Sportski centar „Borik“ i „Dep-Ot“, kao i Prijedlogu odluke o odgođenom plaćanju duga po osnovu refundacije PDV-a.

Nakon okončanja ove redovne sjednice, predsjednik Skupštine Grada, Ljubo Ninković, proglasio je ljetnu pauzu.

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