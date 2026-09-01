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Konaković o problemima vozača iz BiH: Ulaze u EU zbog posla, a ne turizma

Konaković o problemima vozača iz BiH: Ulaze u EU zbog posla, a ne turizma

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Elmedin Konaković razgovarao je o položaju profesionalnih vozača iz BiH u Šengen prostoru i primjeni EES sistema, uz upozorenje na posljedice za transport i trgovinu.

Konaković o vozačima iz BiH i Šengenu: Traži se rješenje za međunarodni transport Izvor: MVP BiH

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković razgovarao je na Bledskom strateškom forumu sa direktorom Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Talisom Linkaitsom o položaju profesionalnih vozača iz BiH u Šengen prostoru.

Tema sastanka bila su pravila boravka u Šengen prostoru i primjena sistema ulaska i izlaska (EES), posebno u kontekstu profesionalnih vozača iz BiH koji u zemlje EU ulaze radi obavljanja posla.

Konaković je istakao potrebu pronalaska održivog i praktičnog rješenja koje bi uvažilo specifičnosti međunarodnog drumskog transporta i činjenicu da profesionalni vozači u EU ulaze radi obavljanja poslovnih aktivnosti, uz poštovanje bezbjednosnih i graničnih procedura.

Na sastanku je naglašeno da ograničenja mobilnosti profesionalnih vozača mogu direktno uticati na domaće prevoznike, lance snabdijevanja, troškove transporta i spoljnotrgovinsku razmjenu BiH sa EU.

Konaković je podsjetio da je BiH ovo pitanje već otvorila pred evropskim institucijama.

Istakao je da približavanje jedinstvenom evropskom tržištu mora pratiti i postepeno uklanjanje praktičnih prepreka trgovini, transportu i profesionalnoj mobilnosti.

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