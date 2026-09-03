Više od 75.000 prijava zbog objava na mrežama: Tužilaštvo BiH analizira navode

Tužilaštvo BiH primilo je nekoliko hiljada elektronskih poruka građana u kojima su prijavljivane objave ili komentari na društvenim mrežama i u medijima koje su smatrane spornim, rečeno je u ovom tužilaštvu.

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Zaprimljeno je, kako ističu, i nekoliko prijava fizičkih lica, predstavnika političkih stranaka ili drugih političkih subjekata.

"Sve prijave analiziraće postupajući tužioci i policijske agencije, a o rezultatima će javnost biti naknadno obaviještena", naveli su iz Tužilaštva BiH.

Dodaju da nisu primili nijedan izvještaj nadležnih policijskih agencija u BiH o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Mediji prenose da je putem aplikacije podneseno više od 75.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića.