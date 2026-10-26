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Od privrede do podrške mladima: Održana treća sjednica Savjeta za razvoj RS

Od privrede do podrške mladima: Održana treća sjednica Savjeta za razvoj RS

Autor Dušan Volaš
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Savjet za razvoj uskoro će Vladi Republike Srpske predstaviti set konkretnih sistemskih mjera za dalji napredak društva, što je rezultat višemjesečnog rada i konsultacija u kojima je učestvovalo više od 400 eksperata, saopšteno je nakon treće sjednice ovog tijela.

Održana treća sjednica Savjeta za razvoj RS Izvor: Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske

Treća sjednica Savjeta za razvoj, čiji je zadatak priprema mjera za dalji napredak Republike Srpske, održana je u sjedištu Vlade u Banjaluci, a sastanku je prisustvovao i predsjednik Vlade Savo Minić.

Kako se navodi u saopštenju, premijer Minić je pozdravio aktivnosti ovog tijela na kreiranju razvojnih politika koje mogu doprinijeti cjelokupnom društvu, napominjući da su predložena rješenja usaglašena u čak 14 različitih oblasti.

"Ovo je plod rada stručnjaka iz raznih oblasti koji već mjesecima rade na identifikovanju problema i konkretnim prijedlozima za njihovo rješavanje. Iza nas su mjeseci predanog rada, u kojim je, na 16 okruglih stolova, učestvovalo više od 400 ljudi raznih profila, od agronoma, poljoprivrednika, privrednika, sportista, pa do univerzitetskih profesora", istakao je Minić.

Pojašnjavaju iz Vlade da su tokom dosadašnjeg rada Savjeta jasno definisani prioriteti za pokretanje novih projekata.

Fokus je stavljen na tehnološko unapređenje privrede, digitalizaciju javne uprave, te na mjere za poboljšanje stanja u prehrambenoj industriji, turizmu, sportu i kulturi, ističe se u saopštenju, uz napomenu da je kreiran i niz prijedloga za sistemsku podršku mladima.

Savjet za razvoj je, odlukom Vlade Republike Srpske, zvanično formiran u februaru ove godine kao savjetodavno tijelo. Njegov glavni zadatak je da predlaže i podstiče razvojne prioritete, te da savjetuje izvršnu vlast o najefikasnijim načinima za njihovo ostvarivanje.

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Tagovi

Vlada RS Savjet za razvoj projekti mjere

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