Stanivuković najavio nove projekte: Slijedi obnova spomenika na Banj brdu i artiljerijske kasarne na Kastelu

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio obnovu spomenika na Banj brdu, artiljerijske kasarne i kula na Kastelu, te završetak velikih projekata u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obnova spomenika na Banj brdu i artiljerijske kasarne na Kastelu predstavlja važan dio naše obaveze da čuvamo istorijsko nasljeđe i kulturno-istorijske simbole Banje Luke. Rekao je to gradonačelnik Draško Stanivuković i poručio da gradska administracija ovim projektima pristupa odgovorno i odlučno, sa jasnim ciljem da obezbijedi kompletnu projektnu dokumentaciju i neophodna finansijska sredstva, kako bi ovi simboli grada opet zasijali punim sjajem.

Kako je najavio Stanivuković, u naredne dvije godine biće završeni krupni infrastrukturni i društveni projekti – Kuća „Predah“, Centar kreativnih industrija, te novi objekat Građevinske škole.

„Realizovaćemo i projekte obnove treće i četvrte kule na tvrđavi, nastaviti izgradnju nove rekreativne zone na Krčmaricama, a u sklopu kojeg se nalazi i Dino park. Uvodimo nove električne bicikle i trotinete i još mnogo toga. Nastavljamo da gradimo Banjaluku kao moderan evropski grad po mjeri svakog čovjeka“, naglasio je gradonačelnik.