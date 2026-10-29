logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blanuša povukao isključenje Ljubiše Petrovića iz SDS-a nakon mišljenja Statutarne komisije

Blanuša povukao isključenje Ljubiše Petrovića iz SDS-a nakon mišljenja Statutarne komisije

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša stavio je van snage odluku o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića iz stranke.

Blanuša povukao isključenje Ljubiše Petrovića iz SDS-a nakon mišljenja Statutarne komisije Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odluku o isključenju Petrovića Blanuša je donio 5. oktobra, dan nakon opštih izbora, uz obrazloženje da je grubo prekršio Statut jer je, protivno odlukama organa SDS-a, javno podržao kandidata druge političke stranke. Petrović je u kampanji podržao Nebojšu Vukanovića iz Liste za pravdu i red, kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako je SDS imao svog kandidata Marinka Božovića.

Blanuša se 23. oktobra obratio Statutarnoj komisiji SDS-a sa zahtjevom za mišljenje i tumačenje člana 13. Statuta. U ostavljenom roku svih devet članova komisije dostavilo je izjašnjenja: sedam je zauzelo identičan stav da odluka predsjednika nije u skladu sa Statutom, a dva se nisu izjasnila.

Izvor: SDS

Većina članova smatra da predsjednik nije mogao donijeti odluku o isključenju bez provođenja disciplinskog postupka, nego je trebalo primijeniti član 13. stav 1. tačku 3. Statuta i konstatovati da je Petroviću prestalo članstvo zbog podrške kandidatu druge političke organizacije, Nebojši Vukanoviću. Pet članova preporučilo je predsjedniku da donese deklaratornu odluku kojom se formalno konstatuje da je članstvo prestalo po sili Statuta, uz nalog Sekretarijatu da ga izbriše iz evidencije članstva.

"Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka predsjednika SDS-a broj: 02-118-10/26 od 05.10.2026. godine, jer nije u skladu sa odredbama Statuta Srpske demokratske stranke", stoji u članu 1. odluke.

U dokumentu se ne navodi da li će biti donesena deklaratorna odluka o prestanku članstva, pa iz njega nije jasno kakav je Petrovićev status u stranci.

Petrović je 12. oktobra, na konferenciji za novinare u Bijeljini, isključenje odbacio.

"Sramna i nestatutarna", rekao je tada Petrović o odluci.

Slavko Jović, šef kluba odbornika SDS-a u Bijeljini, ocijenio je da je isključenje osvetničko, a advokat Miodrag Bešlić tvrdio je da Statut predviđa tri disciplinske mjere, a ne samo isključenje, i da predsjednik stranke nije imao ovlašćenje da donese takvu odluku.

Povlačenje odluke zahtijevala je i članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića", rekla je Pandurević 17. oktobra za RTRS, upozorivši da bi stranka mogla biti uništena ako se žalba loše riješi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Ljubiša Petrović Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ