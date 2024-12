Beograđanka je bila prva pametna zgrada na Balkanu: Prozori na kompjutersko upravljanje, superbrzi lift i savršen pogled

Palata Beograd je konstruisana tako da može da odoli zemljotresima i snažnim vjetrovima, a u gradnji je korišćeno 20 novih materijala i tehnologija.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

U godini za nama Beograđanka, jedan od simbola srpske prestonice, proslavila je 50. rođendan.

Palata Beograd, kako joj je pravo ime, smještena je između Kralja Milana i Masarikove ulice, a bila je prvi oblakoder u gradu.

Još u 19. vijeku je postojala želja da Beograd dobije zgradu koja bi bila simbol grada, a koja bi parirala palati Albanija i hotelu Moskva. To je bila jedna od ambicija arhitekte Branka Pešića koji se prijavio na konkurs 1969. godine i pobedio.

Iako je prvobitno bilo zamišljeno da objekat bude dosta niži i bijele boje, konačan rezultat je bio sasvim drugačiji.

Mnogi su u početku bili krajnje nepovjerljivi - kako možete da podignete crnu zgradu u bijelom gradu - a građani su se čak brinuli da li je uopšte zdravo živjeti i raditi na višim spratovima.

Prva "pametna" zgrada na Balkanu

Beograđanka je visoka 101 metar što ju je tada činilo najvišom zgradom na Balkanu. Istovremeno se u Parizu gradio Monparnas, tada najviši objekat u Evropi dok je u Čikagu nikao Sirs, najviši soliter na svetu tog vremena. Sve tri zgrade su prilično slične, ali se može zaključiti da je Palata Beograd bila pravo tehnološko čudo i decenijama ispred svog vremena.

Građena je od 1969. do 1974, a smatra se da je bila prva "pametna" zgrada na Balkanu, sa grejanjem i hlađenjem na kompjutersko upravljanje.

Beograđanka je jedan od simbola Beograda

Izvor: Stefan Stojanović

Konstruisana je tako da može da odoli zemljotresima i snažnim vjetrovima, a u gradnji je korišćeno 20 novih materijala i tehnologija.

Popularna Beograđanka je predstavljala jedno od najznačajnijih ostvarenja beogradske arhitekture na početku sedamdesetih godina 20. vijeka i ubrzo je postala simbol grada koji se nalazio na mnogim razglednicama. Sa vrha palate se i danas pruža sjajan pogled na čitav grad.

Unutrašnjost zgrade krasila su brojna umjetnička djela, a u holu prizemlja je bila knjiga utisaka. Veliki broj poznatih ličnosti, umjetnika, sportista, političara, ostavili su svoj potpis uključujući i posadu "Apolo Sojuza" i pisca Ivu Andrića.

Svaki detalj je bio pažljivo isplaniran, pa su kostimografi dizajnirali uniforme radnika u restoranu kao i čistačica.

U to vrijeme je švajcarski kompjuter regulisao kada će se venecijaneri spuštati u odnosu na svjetlo, međutim, oni više ne postoje ili su negde pomjereni. Takođe, postojali su za to vrijeme najmoderniji i najbrži liftovi. Do vrha je moglo da se stigne za svega 30 sekundi.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

U uređenju Beograđanke učestvovali su i brojni umjetnici, a tokom godina su pojedina djela čak i nestala.

Dva Branka Pešića

Zanimljivo je da su Palati Beograd kumovala dva Branka Pešića, jedan gradonačelnik, a drugi arhitekta, obojica rođena u Zemunu u razmaku od godinu dana.

Za vreme mandata gradonačelnika Pešića, arhitekta Pešić se prijavio na konkurs na kome je pobijedio i tako je Beograd dobio jedan impozantan oblakoder.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Beograđanka je najpoznatija po tome što se u njoj nalazilo sjedište radija Studio B, a rad novinara poput Duška Radovića i Đoke Vještice su obilježili jedno vrijeme i trajno se upisali u istoriju grada.

Vidikovac nekoliko godina nije bio otvoren za posjetioce, a tokom 2024. je na 22. spratu mogla da se vidi izložba "Nebeska vertikala" kojom je obilježeno pet decenija od otvaranja Beograđanke.

(EUpravo zato)