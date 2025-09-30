logo
Opšta tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu: Djevojka udarila mladu, a onda je napadnuta i ekipa Hitne pomoći

Autor mondo.ba
0

Na Instagramu se pojavio snimak tuče koja je izbila na svadbi u Gornjem Milanovcu nakon što je, navodno, jedna devojka udarila mladu

Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu Izvor: Shutterstock/printscreen/192/instagram

Na društvenim mrežama pojavio se snimak tuče koji je, kako navodi Instagram stranica 192_rs, nastao na jednoj svadbi u Gornjem Milanovcu.

Navodno jedna jedna od prisutnih djevojaka prvo je udarila mladu, nakon čega se umešao mladoženja, a djevojka je ostala da leži nepomično.

Nakon dolaska na lice mjesta napadnuta je i ekipa hitne pomoći, a policija je jedva razdvojila sukobljena lica. Sve se dogodilo u nedjelju, više lica je privedeno, a jedna djevojka je hospitalizovana.

(192/MONDO)

