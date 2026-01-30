Ukinut pritvor bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću: Sud donio odluku

Bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću ukinut kućni pritvor.

Viši sud u Beogradu ukinuo je, po sili zakona, kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću i Tomislavu Momiroviću, kao i ostalim osumnjičenima da su vršenjem koruptivnih krivičnih djela tokom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke pruge na relaciji Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)" oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Mjera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora ukinuta je i A. D., N. Š., S. K., S. J., V. N., I. P. i Z. M.

Istim rješenjem je prema svim navedenim, kao i A. C. i D. P, produžena mjera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svjedocima koji tek treba da budu ispitani u ovom postupku, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Sud je odluku donio imajući u vidu da, prema Zakoniku o krivičnom postupku, mjera zabrane napuštanja stana može trajati najduže šest mjeseci.

Ako u tom roku ne bude podignuta optužnica, okrivljeni se puštaju na slobodu.

S obzirom na to da je prošlo šest mjeseci od hapšenja osumnjičenih, a Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije podiglo optužnicu, Viši sud je po sili zakona donio odluku o ukidanju mjere.

Branilac Tomislava Momirovića, Dragan Palibrk, rekao je tim povodom da je protiv Momirovića donijeta naredba o pokretanju istrage zbog navodnog izvršenja teškog krivičnog djela, iako, kako je naveo, postupajući tužilac za to nije imao ni indicije ni dokaze.

"Čovjek je ni kriv ni dužan proveo maksimalnih šest mjeseci u pritvoru tokom istrage. Pritvor je ukinut po sili zakona, a ne na osnovu ocjene suda ili tužilaštva da je Momirović bez dokaza bio lišen slobode pola godine", rekao je Palibrk, koji tvrdi da je u ovom slučaju riječ o "klasičnom političkom procesu koji nema nikakve veze sa pravom ni pravdom".

Nakon njihovog hapšenja, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, kao i Aneksa 2, 3 i 4 Komercijalnog ugovora, osumnjičeni Momirović, Vesić, A. D., N. Š. i S. K. omogućili da izvođač "CRIC – CCCC" prema finansijeru i investitoru do sada fakturiše vrijednost izvedenih radova u iznosu od 1.214.100.460,43 američka dolara, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrijednosti od 64.258.060,00 američkih dolara.

Na taj način su, kako se sumnja, izvođaču "CRIC – CCCC" pribavili imovinsku korist u do sada utvrđenoj vrijednosti od najmanje 18.759.287 američkih dolara, a budžetu Republike Srbije nanijeli štetu u iznosu od 115.558.520,43 američka dolara, što predstavlja razliku između preuzetih finansijskih obaveza za budžet Republike Srbije i ugovorene cijene iz Komercijalnog ugovora.

