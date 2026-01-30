logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukinut pritvor bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću: Sud donio odluku

Ukinut pritvor bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću: Sud donio odluku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću ukinut kućni pritvor.

Ukinut pritvor bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću: Izvor: RTS Screenshot

Viši sud u Beogradu ukinuo je, po sili zakona, kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću i Tomislavu Momiroviću, kao i ostalim osumnjičenima da su vršenjem koruptivnih krivičnih djela tokom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke pruge na relaciji Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)" oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara, prenosi RTS pisanje Tanjuga. 

Mjera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora ukinuta je i A. D., N. Š., S. K., S. J., V. N., I. P. i Z. M.

Istim rješenjem je prema svim navedenim, kao i A. C. i D. P, produžena mjera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svjedocima koji tek treba da budu ispitani u ovom postupku, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Sud je odluku donio imajući u vidu da, prema Zakoniku o krivičnom postupku, mjera zabrane napuštanja stana može trajati najduže šest mjeseci.

Ako u tom roku ne bude podignuta optužnica, okrivljeni se puštaju na slobodu.

S obzirom na to da je prošlo šest mjeseci od hapšenja osumnjičenih, a Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije podiglo optužnicu, Viši sud je po sili zakona donio odluku o ukidanju mjere.

Branilac Tomislava Momirovića, Dragan Palibrk, rekao je tim povodom da je protiv Momirovića donijeta naredba o pokretanju istrage zbog navodnog izvršenja teškog krivičnog djela, iako, kako je naveo, postupajući tužilac za to nije imao ni indicije ni dokaze.

"Čovjek je ni kriv ni dužan proveo maksimalnih šest mjeseci u pritvoru tokom istrage. Pritvor je ukinut po sili zakona, a ne na osnovu ocjene suda ili tužilaštva da je Momirović bez dokaza bio lišen slobode pola godine", rekao je Palibrk, koji tvrdi da je u ovom slučaju riječ o "klasičnom političkom procesu koji nema nikakve veze sa pravom ni pravdom".

Nakon njihovog hapšenja, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, kao i Aneksa 2, 3 i 4 Komercijalnog ugovora, osumnjičeni Momirović, Vesić, A. D., N. Š. i S. K. omogućili da izvođač "CRIC – CCCC" prema finansijeru i investitoru do sada fakturiše vrijednost izvedenih radova u iznosu od 1.214.100.460,43 američka dolara, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrijednosti od 64.258.060,00 američkih dolara.

Na taj način su, kako se sumnja, izvođaču "CRIC – CCCC" pribavili imovinsku korist u do sada utvrđenoj vrijednosti od najmanje 18.759.287 američkih dolara, a budžetu Republike Srbije nanijeli štetu u iznosu od 115.558.520,43 američka dolara, što predstavlja razliku između preuzetih finansijskih obaveza za budžet Republike Srbije i ugovorene cijene iz Komercijalnog ugovora.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Goran Vesić Tomislav Momirović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ