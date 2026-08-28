Italijan osumnjičen za snimanje gole djece na bazenu u Istri: Uhapšen nakon reakcije zaštitara

Istarska policija prijavila je 53-godišnjeg Italijana koji je osumnjičen da je satom sa kamerom snimao golu djecu na bazenu turističkog objekta.

Izvor: PU Istarska

Istarska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 53-godišnjeg državljanina Italije zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Muškarca je u srijedu oko 14.25 časova u jednom turističkom objektu u Istri primijetio zaštitar, koji ga je, prema navodima policije, uočio kako ručnim satom sa ugrađenom kamerom snima golu djecu na bazenu.

Zaštitar je odmah obavijestio policiju, nakon čega su policijski službenici pretražili tehničku opremu koju je koristio 53-godišnjak.

Tom prilikom pronađeni su materijali zbog kojih je protiv njega pokrenuta kriminalistička istraga.

Nakon završetka istrage, italijanski državljanin je juče poslijepodne uz krivičnu prijavu predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Nakon ovog slučaja policija je pozvala roditelje da obrate pažnju na djecu koja borave na plažama i bazenima.

Istovremeno su apelovali na građane da policiji prijave osobe za koje posumnjaju da na neprimjeren način snimaju djecu.