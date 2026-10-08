logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbio veliki požar na Kopaoniku: Buktinja "progutala" poznati hotel, pričinjena ozbiljna šteta (Foto)

Izbio veliki požar na Kopaoniku: Buktinja "progutala" poznati hotel, pričinjena ozbiljna šteta (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U hotelu "Club A" na Kopaoniku izbio je veliki požar, a vatrogasci su brzo intervenisali. Materijalna šteta je značajna, ali nema povrijeđenih.

Izgorio hotel na Kopaoniku Izvor: Mondo/Kurir/Petar Aleksić

U hotelu "Club A" na Kopaoniku, koji se nalazio u završnoj fazi renoviranja, sinoć nešto poslije ponoći izbio je veliki požar.

Kako se može vidjeti na Instagram stranici "192_rs", Vatrena stihija zahvatila je veliku površinu objekta, a na lice mjesta upućene su vatrogasne ekipe koje su intervenisale na gašenju požara.

"Pričinjena je velika materijalna šteta, čiji će tačan obim biti utvrđen naknadno. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a povrijeđenih osoba nema", navodi se ispod objave.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kopaonik požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ