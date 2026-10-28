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Progovorile komšije teroriste iz okoline Šapca: Otkrili jezive detalje o napadu kod Ambasade Izraela u Beogradu

Progovorile komšije teroriste iz okoline Šapca: Otkrili jezive detalje o napadu kod Ambasade Izraela u Beogradu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Mještani Bele Reke odakle je maloljetnik koji je pokušao da izvrši teroristički napad u Beogradu su u šoku, otkrili su detalje o njemu.

Progovorile komšije teroriste iz okoline Šapca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Tokom noći utorka na srijedu 28. oktobra je maloljetni Dario Nikolić (17) iz sela Bela Reka kod Šapca nožem napao pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao Ambasadu Izraela u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića u Beogradu.

On je uz povike "Alahu akbar" napao pripadnika Žandarmerije koji je upotrebio vatreno oružje u samoodbrani i likvidirao ga je, a mještani sela Bela Reka su u razgovoru za "Novosti" otkrili detalje o mladiću koji je pokušao da izvrši teroristički napad u Beogradu.

Mještani sela Bela Reka su u šoku zbog vijesti da je mladić koji je juče nestao nekoliko sati kasnije u Beogradu pokušao da izvrši teroristički napad. Prema riječima mještana, on je ranije ove godine protjeran iz Njemačke jer je pokušao da upadne u jednu jevrejsku kafanu.

Pogledajte fotografije ispred Ambasade Izraela u Beogradu

On zbog toga nije završio u zatvoru u Njemačkoj, već je deportovan u Srbiju. U selu Bela Reka je živio sa majkom i očuhom nakon što je vraćen u Srbiju.

Žandarm kojeg je napao nožem je zadobio lake tjelesne povrede. U samoodbrani ga je likvidirao vatrenim oružjem.

Zasad nisu poznate sve okolnosti pokušaja terorističkog napada u Beogradu. Istraga je u toku.

(Mondo)

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Tagovi

terorizam Beograd ambasada napad

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