Ministarstvo pravde objavilo spisak svih 49 pomilovanih osoba.

Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ

Ministarstvo pravde saopštilo je da je odluke bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju 49 osoba dostavilo nadležnim sudovima. U saopštenju na svom "Instagram" nalogu objavili su spisak svih 49 pomilovanih.

"Ministarstvo pravde je odluke predsjednika Republike Srbije o pomilovanju 49 lica dostavilo nadležnim sudovima, postupajući u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Posebno naglašavamo da Ministarstvo pravde nije moglo da objavi spisak pomilovanih lica prije nego što je izvršeno njegovo zvanično dostavljanje nadležnim sudovima.

Institucionalna odgovornost nalaže da pravosudni organi budu prethodno i zvanično obaviješteni o odlukama koje se odnose на predmete iz njihove nadležnosti. Tek nakon što je dostavljanje dokumentacije nadležnim institucijama izvršeno, stekli su se uslovi za objavljivanje spiska od strane Ministarstva pravde.

Dakle, redoslijed postupanja Ministarstva pravde bio je uslovljen potrebom da se najprije obezbijedi uredno obavještavanje pravosudnih organa i poštovanje zakona. Pravo pomilovanja predstavlja izričito ustavno ovlašćenje predsjednika Republike Srbije, propisano članom 112. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije.

Samo korišćenje ovog ustavnog ovlašćenja ne predstavlja miješanje u rad sudske vlasti niti, samo po sebi, zloupotrebu službenog položaja. Suprotno tumačenje dovelo bi u pitanje samu svrhu instituta pomilovanja, koji postoji upravo kao izuzetak od redovnog ostvarivanja krivičnopravnog postupka", navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Vidi opis Ovo je spisak svih 49 pomilovanih osoba: Ministarstvo pravde objavilo odluku Aleksandra Vučića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 8 / 8

Ko je na spisku 49 pomilovanih osoba?

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao je 49 osoba prije podnošenja ostavke na mjesto predsjednika Republike 27. septembra ove godine. Na spisku pomilovanih su:

"Dijana Hrkalović, Dragana Živadinović, Nebojša Đokić, Miodrag Selaković, Marko Pavlović, Radoš Kadijević, Slobodan Pećinar, Željko Milivojević, Gorski Matović, Igor Elez, Nemanja Narači, Ognjen Stanković, Stevica Kiš, Aleksandar Kocić, Lazar Dinić, Marija Vasić, Lado Jovović, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić, Davor Stefanović, Mila Pajić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Dejan Bagarić, Jovan Dražić, Anja Pitulić, Nikola Božić, Boban Džunić, Snežana Radivojević, Dragan Trajković, Miloš Arsić, Sanja Stojanović, Dušica Davidović, Miloš Petrović, Goran Milosavljević, Milorad Jerkan, Miodrag Stojanović, Slavoljub Živadinović, Ivan Mihajlović, Srđan Mitrović, Vladislava Ivković, Nenad Stanković, Aleksandar Tričković, Slobodan Đukić, Bratislav Todorović, Milosav Simović, Igor Novaković, Miloš Dugalić i Tomo Stojić", dodaje se u saopštenju Ministarstva pravde.