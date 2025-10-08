Radi olakšavanja poslovanja: Selak pokrenuo proceduru za izmjenu Zakona o registraciji poslovnih subjekata

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak pokrenuo je proceduru za izmjenu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, sa ciljem da se pojednostave administrativne procedure i olakša poslovanje domaćim privrednicima.

Izvor: Ministarstvo pravde RS

"Planiranim izmjenama i dopunama Zakona predviđeno je da poslovni subjekti više neće morati svaka tri mjeseca pribavljati izvode preko Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, već će prilikom zaključenja ugovora biti omogućen direktan uvid u registar", saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je da će uvijek podržavati i zalagati se za pojednostavljivanje administrativnih procedura za poslovanje, kroz zakone koji su u nadležnosti Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske i odnose se na poslovne subjekte.

"Postoje različite oblasti na kojima treba raditi kada je u pitanju unapređenje poslovanja. Kada je riječ o administativnim procedurama, manje dokumentacije znači veću efikasnost i veću podršku razvoju poslovanja i privrednicima u Republici Srpskoj", rekao je Selak.

(Mondo)