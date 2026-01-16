BiH zabrinuta: Srbija uvodi kvote i carine na uvoz čelika i gvožđa

Spoljnotrgovinska komora BiH traži hitnu reakciju zbog uredbe Srbije koja od 1. januara do 30. juna ograničava uvoz određenih proizvoda od gvožđa i čelika.

Izvor: Shutterstock

Spoljnotrgovinska komora BiH traži hitnu reakciju nadležnih institucija povodom informacije da je Vlada Srbije donijela uredbu o uvođenju privremene mjere za obezbjeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti, kojom se od 1. januara do 30. juna ograničava uvoz pojedinih proizvoda od gvožđa i čelika.

Uredba obuhvata grupe proizvoda koji se tiču BiH i to - rebrasti betonski čelik i toplo valjanu žicu u koturu, kao i rebrasti betonski čelik u šipkama.

Mjera se uvodi na period od šest mjeseci i sprovodiće se kroz sistem tarifnih kvota, nakon čijeg popunjavanja će se na uvoz ovih proizvoda primjenjivati carina od 50 odsto.

"Radi ravnomjernog snabdjevanja tržišta, individualne kvote podijeljene su na kvartalne maksimume za period od 1. januara do 31. marta, odnosno do 30. juna ove godine, uz mogućnost prenošenja neiskorišćene kvote iz prvog u drugi kvartal", saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

U saopštenju se dodaje da će se raspodjela kvota vršiti po principu "prvi došao – prvi uslužen", na osnovu redoslijeda prihvatanja carinskih deklaracija.

"Uvidom u navedenu uredbu, pogotovo u dio definisanih kvota koje se odnose na navedene proizvode za BiH, izražavamo zabrinutost u ime privrednih društava, odnosno izvoznika ovih proizvoda u Srbiju", navode iz Komore.

Iz Komore dodaju da prilikom utvrđivanja kvota nisu u potpunosti uzeti u obzir sljedeći parametri - kumulativni obim stvarnih trgovinskih tokova, regionalni distributivni modeli, te realni tržišni udio proizvođača i dobavljača iz BiH.

U saopštenju se dodaje da donošenje uredbe kojom se ograničava nesmetan bescarinski plasman roba u okviru CEFTA zemalja na samom kraju jedne poslovne godine, predstavlja limitirajući faktor za dugoročne ugovore koje kompanije iz BiH imaju sa kompanijama na tržištu Srbije.

Posebno ukazuju i na zadržavanje kamiona na graničnim prelazima, koje je već nastupilo u praksi i trenutno predstavlja najkritičniji problem za izvoznike iz BiH.

"Uzimajući u obzir sve navedeno, Spoljnotrgovinska komora BiH traži od nadležnih institucija u BiH da hitno reaguju prema nadležnim institucijama Srbije i CEFTA strukturama zbog ekonomskih reperkusija efekata navedene Uredbe na slobodan, bescarinski protok roba u okviru CEFTA zemalja", navedeno je u saopštenju.