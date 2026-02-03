Podrška radnicima u FBiH: Do juna isplata do 300 KM neoporezive pomoći mjesečno

Poslodavci u Federaciji BiH i u narednom periodu moći će isplaćivati neoporezivu naknadu radnicima u iznosu do 300 KM mjesečno, za mjesece od januara do juna 2026. godine.

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog dopremijera FBiH i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, danas je podržalo Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini, koja će se naći na narednoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Navedena uredba dio je niza mjera koje Vlada FBiH već duže vrijeme provodi s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika.

"Cilj ove mjere, koja je rezultat kontinuiranog dijaloga sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, jeste pružanje dodatne finansijske podrške zaposlenima, budući da se njenom primjenom otvara prostor za rast primanja", kazao je dopremijer Kraljević.

Dodao je da, u skladu s ovim propisom, poslodavac ne može primijeniti odredbe uredbe na način da radniku umanji platu koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembar 2025. godine. Isplata pomoći zaposlenima može se vršiti mjesečno, za mjesec na koji se pomoć odnosi, i to tek po isteku tog mjeseca, u periodu od prvog dana narednog kalendarskog mjeseca, a najkasnije do posljednjeg dana tog mjeseca.

Poslodavac je dužan da, do 7. u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, nadležnoj poreskoj ispostavi dostavi Izvještaj o isplati pomoći.