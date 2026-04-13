Nafta premašila 100 dolara: Cijene skočile nakon Trampove najave blokade Ormuskog moreuza

Svjetske cijene nafte porasle su za osam odsto nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio blokadu Ormuskog moreuza, pri čemu je cijena sjevernomorske nafte "brent" premašila 102 dolara po barelu, pokazuju tržišni podaci.

Prema najnovijem stanju, junski fjučersi na naftu "brent" porasli su 7,76 odsto u odnosu na prethodnu cijenu i iznose 102,59 dolara po barelu, dok su majski fjučersi na američku naftu "Vest Teksas intermedijet" porasli 8,2 odsto i dostigli 104,51 dolar.

SAD i Iran su u subotu, 11. aprila, započeli razgovore u Islamabadu, nakon što je Tramp ranije najavio dogovor sa Teheranom o dvosedmičnom prekidu vatre.

Šef američke delegacije, potpredsjednik DŽejms Dejvid Vens, saopštio je da Iran i SAD nisu uspjeli da postignu sporazum tokom dugotrajnih pregovora, te da se američka delegacija vraća kući bez dogovora sa Teheranom.