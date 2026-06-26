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Tatjana Ostrovskaja na čelu Banjalučke pivare i poslovanja u Balkanskoj regiji

Tatjana Ostrovskaja na čelu Banjalučke pivare i poslovanja u Balkanskoj regiji

Autor Dušan Volaš
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Banjalučka pivara dobila je novog generalnog direktora. Na ovu poziciju, kao i na mjesto direktorke poslovanja za Balkansku regiju, imenovana je Tatjana Ostrovskaja, saopštili su iz Banjalučke pivare i Olvi Grupe. Ona će zvanično stupiti na dužnost 6. jula.

Tatjana Ostrovskaja na čelu Banjalučke pivare Izvor: Banjalučka pivara

Ostrovskaja dolazi iz kompanije Lidskoje Pivo (Lidskoe Pivo), gdje je obavljala funkciju finansijske direktorke. Tokom dosadašnje karijere unutar Olvi Grupe, specijalizovala se za strateško planiranje, finansijsko upravljanje, međunarodno poslovanje i organizacioni razvoj. Značajan doprinos dala je i tokom protekle godine, kada je bila aktivno uključena u proces integracije Banjalučke pivare u Olvi Grupu, pružajući podršku u ključnim oblastima finansiranja i osiguravanja kontinuiteta poslovanja.

"Velika mi je čast da preuzmem ovu odgovornu ulogu i postanem deo kompanije sa tako bogatom tradicijom, izuzetnim ljudima i snažnim lokalnim brendovima. Banjalučka pivara je izgradila izuzetnu tržišnu poziciju, a zajedno sa timom nastavićemo da jačamo naše poslovanje, razvijamo portfolio i stvaramo održive prilike za rast širom Balkana", poručila je Ostrovskaja.

Na ovoj poziciji ona nasljeđuje Iliju Šetku, koji je na čelu Banjalučke pivare bio od 2019. godine. Tokom njegovog mandata kompanija je dodatno učvrstila lidersku poziciju na tržištu BiH, proširila poslovanje u Srbiji, te intenzivno radila na razvoju proizvodnih kapaciteta i portfolija brendova.

Patrik Lundel, generalni direktor Olvi plc (Olvi plc), zahvalio je Iliji Šetki na posvećenosti i doprinosu razvoju kompanije tokom proteklih godina, a novoj direktorki poželio uspjeh u vođenju Banjalučke pivare i poslovanja u regionu.

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