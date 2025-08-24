logo
Šta je to na desnoj ruci Trampa?! Pokazao sliku sa Putinom uz "boginju", ali nikog to nije zanimalo (Foto)

Autor Aleksandar Blagić
0

Snimljena je ruka Donalda Trampa sa debelim slojem šminke. Mnogi se pitaju u kakvom je zdravstvenom stanju američki predsjednik.

Šta je to na desnoj ruci Trampa?! Pokazao sliku sa Putinom uz "boginju", ali nikog to nije zanimalo (Foto) Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je krio desnu ruku na sastanku sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom, ali su novinari ipak uslikali gornju stranu šake koja je prekrivena šminkom, piše u svojoj analizi "Daily Beast". Na pomenutom sastanku je Tramp pokazao sliku Putina i otkrio da bi ga možda pozvao narednog leta na Svjetsko prvensto u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Zbog Trampove ruke su se mnogi zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje, naročito kada se zna da mu je nedavno dijagnostikovana venska insuficijencija. Riječ je o poremećaju u cirkulaciji krvi.

Tramp je gornji dio desne šake prekrio velikom količinom šminke. Zvaničnici iz Bijele kuće su se i ranije oglašavali o ovoj temi i saopštili su da je riječ o modricama koje su nastale uslijed velikog broja sastanaka gdje se američki predsjednik često rukuje sa ljudima sa kojim se sastaje.

"Predsjednik Tramp je čovjek iz naroda i svakodnevno se sreće sa više Amerikanaca i rukuje sa njima nego bilo koji drugi predsjednik u istoriji. Njegova posvećenost je nepokolebljiva i on to svakoga dana dokazuje", rekla je portparolka Bijele kuće Kerolin Levit u petak 22. avgusta.

Ruka Donalda Trampa
Izvor: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

