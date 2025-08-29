Erdogan odlučio: Turska prekida sve odnose s Izraelom

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan saopštio je pred Generalnom skupštinom UN da Ankara obustavlja sve ekonomske i trgovinske odnose sa Izraelom, zatvara vazdušni prostor za izraelske avione i pridružuje se inicijativi za zaustavljanje isporuke oružja.

Izvor: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan obratio se u petak Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i objavio da Ankara prekida sve ekonomske i trgovinske odnose sa Izraelom i da će turski vazdušni prostor biti zatvoren za izraelske avione.

Fidan je naglasio da se Turska, zajedno sa još 52 zemlje, pridružila međunarodnoj inicijativi u UN kojom se poziva na obustavljanje isporuke oružja i municije koja, kako je rekao, "podstiče izraelske vojne operacije".

Fidan je tokom vanredne sjednice turskog parlamenta oštro govorio o aktuelnim događajima u regionu, posebno o ratu u Gazi, ocjenivši da "Izrael već dvije godine sprovodi genocid nad Palestincima, ignorišući osnovne humanitarne vrijednosti".

"Zločini u Gazi su upisani kao jedno od najmračnijih poglavlja u ljudskoj istoriji. Dozvoljavanje Izraelu da nastavi svoje bezobzirne napade u Gazi i širom Palestine neće uticati samo na Palestince, već prijeti da zapali cijeli region", rekao je Fidan.

Dodao je da će palestinski otpor promijeniti tok istorije, postati simbol borbe ugnjetavanih i poljuljati temelje, kako je rekao, "urušavajućeg svjetskog poretka". Posebno je naglasio da Turska odbacuje svaki plan koji podrazumijeva raseljavanje Palestinaca iz Gaze, bez obzira od koga takav prijedlog dolazi.

Govoreći o širem kontekstu, Fidan je naglasio da Ankara neće dozvoliti da zloupotreba sirijskih zajednica potkopa teritorijalni integritet te zemlje.

"Turska je obustavila svu trgovinu sa Izraelom, zabranila turskim brodovima ulazak u izraelske luke i zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske avione. Izraelski napadi na Gazu, Liban, Jemen, Siriju i Iran su najočigledniji znak terorističkog mentaliteta koji prkosi međunarodnom poretku", istakao je Fidan.

(MONDO)