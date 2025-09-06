Otkriven uzrok stravične nesreće u Lisabonu: Objavljeni prvi zvanični rezultati istrage

Objavljeni prvi službeni tehnički detalji nakon tragedije koja je šokirala Portugal i svijet

Izvor: Zed Jameson / AFP / Profimedia

Prvi službeni izvještaji o stravičnoj nesreći u Lisabonu otkrivaju da je do tragedije na poznatoj uspinjači došlo nakon što je pukao kabl koji povezuje dvije kabine, a kočničar je u tom trenutku pokušao aktivirati kočnice.

U nesreći koja se dogodila u srijedu poginulo je ukupno 16 osoba. Većina stradalih bili su turisti.

Izvještaj navodi da je kobnog jutra obavljen redovni vizuelni pregled. Međutim, mjesto na kojem je kabl pukao nije moguće uočiti bez rastavljanja djela mehanizma. Ističe se i da je, prema do sada prikupljenim dokazima, održavanje opreme bilo uredno i ažurno, ali nesreća je otvorila brojna pitanja o sigurnosti i nadzoru sistema.

Ovo su prvi službeni tehnički detalji objavljeni nakon dana tragedije koja je šokirala Portugal i svijet. Žičara "Glorija" je nacionalni spomenik koji datira iz 1914. godine i veoma je popularna među turistima koji posećuju portugalsku prijestonicu.

(Sky news/MONDO)